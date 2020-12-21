Стильні джинси і підбори: Наталя Могилевська захопила фанатів новорічним луком

Наталя Могилевська та Ірина Білик останнім часом не втомлюються хвилювати своїх шанувальників. Спочатку Наталя зізналася в любові Ірині і виставила їх спільне фото. Потім Ірина запропонувала фанатам безкоштовно забрати собі щастя в новий рік.

Тепер, схоже, Наталя Могилевська вирішила перепочити перед своєю грандіозною прем'єрою, яку вона анонсувала зовсім недавно. Співачка виконає свою нову пісню з української реп-зіркою Alyona Alyona. А поки вона сидить під ялинкою в зручній позі - саме такий пост Могилевська зробила у своєму мікроблозі.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Особливо фанати оцінили аутфіт співачки: кофта с принтом, широкі джинси з підборами виглядають стильно і в той самий час затишно. Ялинка і подарунки на тлі додають новорічного настрою.

Нагадаємо, Наталя Могилевська перефарбувалася в яскраву блондинку і не соромиться ділитися фото з відвертим декольте. Фоловери в захваті.