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Стильні, як і мама: Наталія Водянова зачарувала мережу красою дорослих дітей

Новость на русском → П'ятниця 11 грудня 2020 18:37
Стильні, як і мама: Наталія Водянова зачарувала мережу красою дорослих дітей Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова в компанії дітей від першого шлюбу: 18-річного Лукаса, 14-річної Неви, а також 13-річного Віктора вирушила до знайомих. Судячи з блогу моделі в мережі Instagram час вони провели просто чудово. Багатодітна мама і філантроп встигла відвідати пса Гомера, якому вона знайшла будинок, насолодитися гостинністю його нової господині. А після вирушили на прогулянку.

Стильні, як і мама: Наталія Водянова зачарувала мережу красою дорослих дітей

Водянова з дітьми (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталя показала у своїх сторіз фото, на якому зображені всі четверо в стильних зимових образах. Сама вона одягнула шубу-чебурашку від Isabel Marant, яку вже демонструвала своїм фанатам. До неї вона підібрала чорні чоботи і чорну невелику сумочку.

Стильні, як і мама: Наталія Водянова зачарувала мережу красою дорослих дітейНаталя з псом, якому знайшла родину (фото: instagram.com/natasupernova)

Єдина дочка Наталії одягла стильні широкі штани (мастхев сезону!), триколірний джемпер, а також білу куртку оверсайз. Своє розкішне волосся вона розпустила, зробила легкий макіяж і виглядала просто, як модель. Віктор одягнув схожу куртку, яку доповнили білі штани і коричневі черевики. А старший Лукас вибрав кежуал-образ, одягнувши об'ємний пуховик, джинси і комфортні черевики. Виглядала сім'я неймовірно мило і стильно, за що вже отримала масу позитивних відгуків у мережі.

Раніше ми писали, що Наталя показала нового члена численного сімейства.

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