Терміново повторити: Наталя Водянова показала, як носити наймоднішу шубу зими

Наталя Водянова давно вважається іконою стилю - на просторах мережі модель регулярно ділиться незвичайними образами, продуманими з голови до ніг. І трендові новинки у дружини спадкоємця концерну LVMH, зрозуміло, також з'являються у першої.

Наталя Водянова в наймоднішій шубі (фото: instagram.com/natasupernova)

Збираючись на чергову прогулянку, модель вирішила показати, як носити наймоднішу в цьому сезоні шубу-"чебурашку". Наталія вибрала шубу об'ємного крою, довгу, з широкою лінією плечей нейтрального бежевого відтінку. Широкий чорний пояс з пряжкою допоміг зробити її більш жіночною, підкресливши заодно тонку талію мами п'ятьох дітей.

На додаток до ефектному вбрання вона вдягла червоні штани спортивного крою, а також кепі такого ж кольору з чорним козирком. На ноги Наталія взула черевики з лакованої шкіри на невисокому підборі. Водянова позує в своєму будинку, а тому без маски на обличчі. Відмінний настрій і заряд позитиву популярної моделі додали потрібний настрій образу.

"it's fashion, baby", - написала Водянова під фото, зазначивши фотографа - Лукаса Портмана. "Це ж Чебурашка! тренд-тренд-тренд", "Наташка-Чебурашка", "Класно як!", "Вау", "Хочу собі такий же лук", "Ааа просто вогонь", "Яка класна шуба, просто з розуму зійти!!!", "Прекрасна", "Супер", "Скільки енергії!", - вибухнула мережа відповідними коментарями.

Нагадаємо, раніше модель розповіла, чим захоплюється її син Віктор.