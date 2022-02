Дивна ніч: Каньє Вест влаштував вечірку і запросив двійника Кім Кардашьян

В одній машині з Каньє Вестом приїхав репер Тревіс Скотт. Ще на заході був присутній Дрейк. Цікаво, що до недавніх пір Каньє ворогував з Дрейком. Серед гостей також були сестра Кім Кардашьян Кендалл Дженнер, модель Хейлі Бібер та інші. А ось нинішня подруга скандального репера Джулія Фокс, чомусь не була присутня на святі.

Ye and Travis Scott out to dinner last night (2.7.22) pic.twitter.com/oIJX2Va9hF

Але напевно найцікавішою і незвичайною гостею стала модель Чейні Джонс. Вона виглядала майже так само, як колишня дружина виконавця Кім Кардашьян. Ходять чутки, що Уеста і Джонс пов'язують не тільки дружні відносини. Цікаво, що про все це думає Джулія Фокс?

У Каньє на заході було кілька образів. Спочатку він був у майці і гумових чоботях Balenciaga Crocs.

Ye out to dinner in Malibu tonight (2.7.22)



He reportedly met up with Kim at Nobu. pic.twitter.com/b2OVMGl3uD