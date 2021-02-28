Страшенно не вистачає: Лілія Подкопаєва зворушила зізнанням про рідний Донецьк і Україну

Лілія протягом 20 років працювала за контрактами в Америці. Але зважилася на переїзд тільки 4 роки тому. Вона родом з Донецька, тому ситуація на Сході України не залишила її байдужою.

"Безумовно, моя батьківщина - Україна. Я дончанка. Я не можу потрапити з 2014 року в Донецьк. Там поховані моя бабуся і дід, там мої рідні. Там Палац Сорту, де я починала свою спортивну кар'єру", - зазначила Лілія.

Перед тим, як зважитися переїхати в США на ПМЖ, гімнастка вибирала з декількох міст, але зупинилася на Атланті. Подкопаєвій це місто чимось нагадує Київ. Ще один важливий пункт – наявність великої українська діаспора і ком'юніті.

Лілія завжди із задоволенням повертається до Києва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Ми збираємося разом, ми підтримуємо українські традиції. Є український конгресовий комітет Америки, і там працює близька подруга. Це українські вечори, все відбувається в українській церкві. Мої діти читають вірші Шевченка, ми збираємося на Різдво, щоб традиції не губилися. Для мене це було дуже важливо", – зазначила Лілія.

До речі, Лілія із задоволенням приїжджає в Україну. День народження вона прагне святкувати в Києві в компанії друзів. Так, у минулому році її чоловік Ігор Дубінський подарував коханій таку можливість.

"Він знає, що я люблю Україну, мені її дуже не вистачає. Ігор дуже розуміє",- уточнила Подкопаєва.

Лілія сумує за Батьківщиною в США