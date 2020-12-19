Страшний переляк смерті: 90-річний Чапкіс потрапив у лікарню з двосторонньою пневмонією

Григорій Чапкіс потрапив у лікарню з двостороннім запаленням легенів. Легендарному 90-річному танцівнику і судді "Танців з зірками" зробили два тести на коронавірус і вони негативні.

Чапкіс лежить в ортопедичному відділенні, тому що профільні стаціонари переповнені. Він відчуває слабкість і йому важко дихати. Про це народний артист України розповів в інтерв'ю ТСН.

"Лікарів не вистачає, сестер не вистачає. У мене зараз страшний переляк - це перше. Переляк смерті", - заявив Чапкіс.

Він також зазначив, що лежить в лікарні на четвертому поверсі, а на п'ятому - перебувають хворі з коронавірусною інфекцією.

Григорій Чапкіс знаходиться в лікарні з двосторонньою пневмонією (відео: YouTube)

Нагадаємо, син Чапкіса прокоментував шлюб батька з обраницею, яка молодша від нього на 52 роки. 41-річний син Грег, який живе в Америці, розповів, що був приємно здивований тим, що батько в такому солідному віці вирішив знову створити сім'ю.

При цьому він також розвіяв чутки про те, що діти хореографа негативно ставляться до шлюбу з настільки молодою обраницею. Також син артиста розповів про стосунки зі своїм батьком, які в них складаються зараз.

Раніше Григорій Чапкіс зізнався в почуттях учасниці "Танців з зірками" Надії Мейхер. Як виявилося, екс-"ВІА Гра" і знаменитий хореограф знайомі близько 20 років. Надія була фавориткою Григорія Миколайовича у першому сезоні "Танців" у 2006 році.