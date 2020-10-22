Пристрасна і зухвала: Надія Мейхер позує на високих підборах та у відвертій сукні з розрізами

Надія Мейхер вміє привернути до себе погляди прихильників, причому не тільки на танцполі шоу "Танці з зірками", але і в своєму Instagram.

Нещодавно співачка вразила шанувальників своїм стильним осіннім луком, она показала, як носити плащ з її особистої колекції. А цього разу артистка порадувала шанувальників новим знімком в сторіс: Надія показала кадри зі зйомок кліпу на свою пісню.

Надія Мейхер вміє провокувати публіку на емоції (instagram.com/nadyameiher/)

На фото співачка стоїть у відвертій сукні з глибоким декольте і високими вирізами, так що добре видно її стрункі ноги на високих підборах. Надія обіймається з актором, пристрасно закинувши голову.

"Надія на майбутнє", Life is mine", кліп", – поставила хештегі Надія, пояснюючи шанувальникам, що відбувається на знімку.

Нагадаємо, що серед українських селебретіз вистачає стильних леді: днями ведуча Катя Осадча підкорила мережу яскравим осіннім образом у наряді за 16 500 гривень.