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Струнка і чуттєва: Лобода продемонструвала шикарні ноги у вишуканому вбранні

Автор: Lite

Лобода днями відсвяткувала свій день народження, і, судячи з усього, свято продовжується. Не встигли всі обговорити обручку за 1, 5 млн долларів, яку вона засвітила в своєму Instagram, як співачка вразила всіх шикарним вбранням і, головне, стрункою фігурою в ньому.

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На знімку Світлана стоїть в ніжно-рожевій сукні з чорним ліфом, високий розріз дозволяє продемонструвати стрункі ноги зірки, які на високих підборах здаються ще довшими. В руках у співачки – чорний клатч, який чудово підходить до луку. Співачка стоїть на тлі повітряних кульок золотого і мерехтливої кольору.

"Довге плаття - слабкість кожної дівчинки, а день народження - найкращий привід його надіти!", - написала співачка під своїм постом.

Лобода захопила шанувальників своїм вбранням (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Шикарна", "Неймовірна", "Пудровий колір вам до лиця", "Як завжди нереальна", "Справжня жінка", "Красуня", "Сама елегантність", - не стримували емоцій шанувальники в коментарях до посту.

Нагадаємо, що свій день народження співачка вирішила відсвяткувати романтичної фотосесією, яку вона влаштувала у ванній.

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