Струнка і щаслива: майже розлучена Кім Кардашьян вирушила гуляти в гарячому образі

Кім вирушила на прогулянку по Лос-Анджелесу в облягаючих штанях зі "зміїним" принтом, а також топі, які підкреслили її струнку фігуру. Доповнили образ босоніжки на значних шпильках, срібляста сумочка і кольє. Волосся Кардашьян розпустила, а макіяж зробила як завжди в нейтральних тонах, але виразний.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/elle_russia)

Кім променисто усміхалася фотографам, демонструючи відмінний настрій. Фото знаменитості облетіли всі модні і світські портали, викликавши хвилю захоплень.

Тим не менш, інсайдери вважають, що насправді Кім не така весела в реальному житті. В одному з випусків реаліті-шоу про знаменитих сестер ця тема також спливає. І Кортні натякнула, що Кім має великі труднощі, хоча і не хоче говорити про це на камеру. Того ж думки дотримується і Кріс Дженнер, сказавши, що просто не знає, як Кім справляється з усім цим стресом. Та й сама Кім в інтерв'ю назвала цей рік дуже складним.