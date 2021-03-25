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Струнка і щаслива: майже розлучена Кім Кардашьян вирушила гуляти в гарячому образі

Новость на русском → Лос-Анджелес, Четвер 25 березня 2021 18:32
Струнка і щаслива: майже розлучена Кім Кардашьян вирушила гуляти в гарячому образі Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Кім Кардашьян, яка зараз розлучається з Каньє Уестом, підкорила мережу новим привабливим луком. А ще - своїм щасливим зовнішнім виглядом.

Фото 40-річної знаменитості просто підірвали мережу.

Кім вирушила на прогулянку по Лос-Анджелесу в облягаючих штанях зі "зміїним" принтом, а також топі, які підкреслили її струнку фігуру. Доповнили образ босоніжки на значних шпильках, срібляста сумочка і кольє. Волосся Кардашьян розпустила, а макіяж зробила як завжди в нейтральних тонах, але виразний.

Струнка і щаслива: майже розлучена Кім Кардашьян вирушила гуляти в гарячому образіСтрунка і щаслива: майже розлучена Кім Кардашьян вирушила гуляти в гарячому образіКім в новому образі (фото: instagram.com/elle_russia)

Кім променисто усміхалася фотографам, демонструючи відмінний настрій. Фото знаменитості облетіли всі модні і світські портали, викликавши хвилю захоплень.

Тим не менш, інсайдери вважають, що насправді Кім не така весела в реальному житті. В одному з випусків реаліті-шоу про знаменитих сестер ця тема також спливає. І Кортні натякнула, що Кім має великі труднощі, хоча і не хоче говорити про це на камеру. Того ж думки дотримується і Кріс Дженнер, сказавши, що просто не знає, як Кім справляється з усім цим стресом. Та й сама Кім в інтерв'ю назвала цей рік дуже складним.

Раніше Кім Кардашян показала образ у відтінку хакі, який відмінно підкреслив її помітно більш струнку фігуру.

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