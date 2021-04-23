Струнка і стильна: Белла Хадід в облягаючому вбранні вирушила на кінну прогулянку

Белла для прогулянки одягла класику ддя такого випадку: легінси, білий джемпер, високі шкіряні чоботи і червоний жилет. Дівчина не стала робити макіяж, а волосся прибрала. Але навіть у звичному образі для кінних прогулянок модель виглядала неймовірно стильно і спокусливо.

Белла Хадід обожнює коней (фото: instagram.com/bellahadid)

Шанувальники сторінки супермоделі просто засипали її компліментами, називаючи її найдобрішою і наймилішою у всьому світі. Багато з них відзначили, що Беллі неймовірно личить таке вбрання, а також похвалили її струнку фігуру.

Нагадаємо, молодша сестра Белли - Джіджі - нещодавно показала нове фото з 7-річною дочкою. Модель нарядила дівчинку в брендові речі, показавши, що її Малятко ще скаже своє слово в фешн-індустрії.

Дочці Джіджі виповнилося 7 місяців (фото: instagram.com/gigihadid)