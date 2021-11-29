Було дуже соромно: Джамала згадала, як отримала від хлопця по обличчю за свої одкровення

Так, артистка з'явилася у фіналі самого танцювального проекту країни, але вже в якості запрошеної гості і вперше зважилася на одкровення про себе.

Джамала в цьому році спробувала свої сили абсолютно новому занятті - вона всеріз зайнялася танцями і навіть ризикнула стати учасницею проекту "Танці з зірками "! Участь у шоу допомогла їй розкритися і подолати себе.

Співачка виконала нову пісню під назвою "Потайки", а під час виступу, запис котрого вже доступний на офіційному YouTube-каналі шоу, розповіла про народження треку і неприємну історію з особистого життя.

"Це одна з найсміливіших пісень, які я писала. На це мене підштовхнули саме танці", — поділилася артистка.

Співачка вперше розповіла, що наштовхнуло її на написання гостроактуального синглу. У школі з нею стався принизливий і неприємний інцидент. Джамала вперше в житті зізналася хлопцеві в почуттях, але замість взаємності отримала гілкою винограду по обличчю.

"Я отримала виноградом прямо в обличчя. Але за що, за те, що я відкрилася? За те, що я була щирою? За те, що я була відверта, чесна? Я дура? Я не така? Я не розповідала цю історію батькам. Мені було дуже соромно", - поділилася своїм досвідом зірка.

На особистій сторінці в Instagam вона прокоментувала виступ у фіналі найтанцювальнішого проекту країни, привітала переможців "Танців з зірками 2021" Артура Логая і Анну Кареліну, а також трохи поностальгувала.

"Перший виступ в цьому сезоні тільки в моєму головному амплуа - співачки і сонграйтерші, але хвилювання не менше. Вітаю переможців Танців, всіх сяючих в кадрі і за ним. Обожнюю наш сезон, і спогади про нього точно залишу з собою. А поки - йду далі. Камон зі мною. До нових синглів, проектів і перемог!"- звернулася вона зі сторінки в соцмережі.