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Сумська захопила оголеним фото, зробленим в особливий період: "красива до неможливості"

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П'ятниця 30 липня 2021 10:47
Сумська захопила оголеним фото, зробленим в особливий період: "красива до неможливості" Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)
Автор: Styler

Ольга Сумська може похвалитися точною фігурою і квітучої зовнішністю, яким можуть позаздрити навіть юні колеги актриси і ведучої. Вона зізнається – до пластики не вдавалася, а уколи краси її розчарували - обличчя перетворилося на маску, зникла жива міміка. До слова, знаменитість навіть стала автором книги по догляду за собою і дала поради тим, хто хоче якомога довше залишатися красивою і квітучою. Шанувальники актриси часто відмічають, що вона практично не змінюється з плином часу і захоплюються її зовнішністю.

Великий фурор викликав архівний знімок актриси, зроблений в 2002 році, який вона опублікувала в Instagram.

Ольга позує повністю оголеною, прикрившись лише відрізом напівпрозорої легкої тканини. Вона ніжно підтримує кругленький животик - кадр був зроблений в період вагітності актриси молодшою дочкою Ганною.

Сумська захопила оголеним фото, зробленим в особливий період: &quot;красива до неможливості&quot;

Ольга Сумська захопила знімком з сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska)

Зіркові колеги не втрималися від компліментів на адресу Ольги, яка просто зачарувала їх. "Неперевершена, як завжди", - написала Лілія Ребрик. "Яка прекрасна", - захопилася Наталка Денисенко. Підписники Сумської також були в захваті від пам'ятного фото. Багато хто навіть подумав, що знімок – свіжий, адже Ольга практично не змінилася зовні.

  • Думала, це свіже фото
  • Красива до неможливості
  • Я спочатку подумала, що зараз, а не в 2002 році. Зовсім не змінилися
  • Я вже було подумала, що це зараз
  • Зовсім не змінилися. Така ж красуня молода
  • Сміливе фото для 2002 року. Ви, напевно, перша актриса, яка відчуває прогрес часу, це вже потім стало модним знімати вагітним жінкам фотосесії
  • Ви - красуня, час береже вашу молодість і красу

Нагадаємо, що у травні Ольга Сумська та її чоловік Віталій Борисюк відзначили річницю весілля, а сама актриса з такого приводу зачарувала знімками з сімейного альбому 25-річної давнини.

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