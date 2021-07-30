Сумська захопила оголеним фото, зробленим в особливий період: "красива до неможливості"

Ольга Сумська може похвалитися точною фігурою і квітучої зовнішністю, яким можуть позаздрити навіть юні колеги актриси і ведучої. Вона зізнається – до пластики не вдавалася, а уколи краси її розчарували - обличчя перетворилося на маску, зникла жива міміка. До слова, знаменитість навіть стала автором книги по догляду за собою і дала поради тим, хто хоче якомога довше залишатися красивою і квітучою. Шанувальники актриси часто відмічають, що вона практично не змінюється з плином часу і захоплюються її зовнішністю.

Великий фурор викликав архівний знімок актриси, зроблений в 2002 році, який вона опублікувала в Instagram.

Ольга позує повністю оголеною, прикрившись лише відрізом напівпрозорої легкої тканини. Вона ніжно підтримує кругленький животик - кадр був зроблений в період вагітності актриси молодшою дочкою Ганною. Ольга Сумська захопила знімком з сімейного архіву (фото: instagram.com/olgasumska) Зіркові колеги не втрималися від компліментів на адресу Ольги, яка просто зачарувала їх. "Неперевершена, як завжди", - написала Лілія Ребрик. "Яка прекрасна", - захопилася Наталка Денисенко. Підписники Сумської також були в захваті від пам'ятного фото. Багато хто навіть подумав, що знімок – свіжий, адже Ольга практично не змінилася зовні. Думала, це свіже фото

Красива до неможливості

Я спочатку подумала, що зараз, а не в 2002 році. Зовсім не змінилися

Я вже було подумала, що це зараз

Зовсім не змінилися. Така ж красуня молода

Сміливе фото для 2002 року. Ви, напевно, перша актриса, яка відчуває прогрес часу, це вже потім стало модним знімати вагітним жінкам фотосесії

Ви - красуня, час береже вашу молодість і красу