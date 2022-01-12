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А весілля буде? Камінська в розкішній білосніжній сукні заговорила про шлюби

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Середа 12 січня 2022 09:47
А весілля буде? Камінська в розкішній білосніжній сукні заговорила про шлюби Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Камінська тільки повернулася з Анталії, де провела святковий вікенд. Співачка зізналася, що відпочила добре, як ніколи, до того ж, минулий рік видався для неї дуже складним і їй просто необхідне було перезавантаження.

І ось, артистка, яка обожнює інтригувати мережеву публіку, підкинула шанувальникам тему для роздумів, опублікувавши в Instagram фотосет у весільному вбранні посеред засніжених урбаністичних пейзажів.

На Славі – розкішна пишна весільна сукня зі шлейфом від бренду Catarina Kordas. Верх з екстремальним розрізом до талії і шлейфом, розшитим розсипом каменів і страз, надавали вбранню особливу спокусливість і урочистість. Співачка гладко уклала назад волосся, а в якості аксесуару одягла широкий обруч-пов'язку з перлинами.

А весілля буде? Камінська в розкішній білосніжній сукні заговорила про шлюби

Слава у весільній сукні розбурхала мережу (фото: instagram.com/babaslavka)

Фотосесію у весільній сукні Слава влаштувала ще рік тому, минулого січня, але тоді показала лише одне фото. Зараз же вона опублікувала більше знімків в білосніжному пишному вбранні.

"До весілля заживе", - залишила загадковий підпис під кадром у весільній сукні співачка. Вона присіла на сніг і широко посміхається, позуючи на камеру.

Шанувальникам сподобався весільний лук зірки, також вони запідозрили, що співачка знову зібралася під вінець.

  • Знову наречена
  • Що, знову?
  • А весілля буде?
  • Вау, супер
  • Яка гарна Слава
  • Як завжди на висоті
  • Яка ти крута
  • Снігова королева
  • Сама Зима завітала! Це до весілля
  • Як можна бути такою неймовірно красивою

"1/2/3? Моя улюблена 2 коротко про шлюби (не мої). Карина, наступне плаття буде красивим і ти, сподіваюся, почала вже ліпити стрази на боа", - звернулася вона до дизайнера і автора весільного вбрання.

А весілля буде? Камінська в розкішній білосніжній сукні заговорила про шлюби

А весілля буде? Камінська в розкішній білосніжній сукні заговорила про шлюби

А весілля буде? Камінська в розкішній білосніжній сукні заговорила про шлюби

Слава Камінська спантеличила шанувальників фото у весільному вбранні (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська показала, як веселиться з подругою в Туреччині.

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