Весілля не буде: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес розлучилися

Одна з найкрасивіших пар Голлівуду розпалася: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес розлучилися після чотирьох років спільного життя і через два роки після заручин.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на джерела, наближеного до пари.

51-річна співачка й актриса і 45-річний бейсболіст Алекс Родрігес розірвали заручини. Пара була разом чотири роки, причому останні два - заручена. Закохані двічі переносили весілля через пандемію коронавіруса, а в грудні минулого року наречена заявила, що взагалі задумалася про те, що їм з Алексом не потрібен шлюб.

Що стало причиною розриву зірок, невідомо, але недавно в мережі широко обговорювалися чутки про невірність Родрігеса: нібито спортсмен фліртував з молодою зіркою реаліті-шоу Медісон ЛеКрой. Тоді люди з його оточення спростували цю інформацію, посилаючись на те, що Алекс з нею навіть не знайомий. Дженніфер підтримала бойфренда, і незабаром їх разом побачили на Суперкубку — пара виглядала цілком закоханою.

Останній раз пару бачили разом у кінці лютого в Домініканській республіці, де Лопес знімається у своєму новому фільмі "Весілля по зальоту" (Shotgun Wedding). У своєму Instagram співачка поділилася романтичними кадрами з Родрігесом, на яких вони обнімаються і цілуються.

Ніхто з учасників драми поки не коментує ситуацію.

Зараз вони знаходяться в різних країнах: Алекс подорожує на яхті у Флориді, а Дженніфер все ще знімається в Домінікані.

Дженніфер Лоперс і Алекс Родрігес були разом 4 роки (фото: instagram.com/jlo)

У недавньому інтерв'ю Лопес розповіла, що вони з Родрігесом відвідували психотерапевта під час карантину.

Нагадаємо, пара була разом з весни 2017 року, а в 2019-му Алекс зробив коханій пропозицію, і в честь заручин пара влаштувала гучну вечірку. Однак до весілля справа так і не дійшла. Пара жила в цивільному шлюбі, виховуючи разом четверо дітей від попередніх стосунків: 13-річних близнюків Макса й Емму (діти співачки від шлюбу з Марком Ентоні), а також 16-річну Наташу і 12-річну Еллу (діти Родрігеса від колишньої дружини Синтії Скертис).

Дженніфер Лоперс і Алекс Родрігес жили в цивільному шлюбі зі своїми дітьми від попередніх стосунків (фото: instagram.com/jlo)