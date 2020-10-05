Світлана Лобода кардинально змінила імідж: фото співачки

Співачка повернулася до зачіски, яку носила раніше
Світлана Лобода вирішила змінити свій імідж. Популярна українська співачка підстригла свої біляві локони і зробила каре. Кілька років тому вона вже ходила з такою зачіскою.
Артистка написала, що настав час змін і опублікувала селфі з новою зачіскою на своїй сторінці в Instagram. Менш ніж за добу фото зібрало понад 260 тисяч лайків.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода позувала в чорному боді на одне плече. Також на шию вона повісила прикрасу з золота.
Багато користувачів мережі захоплено сприйняли зміну зачіски співачки. Деякі правда так і не помітили кардинальних змін. При цьому ще у вересні співачка позувала зі старої зачіскою і її волосся були значно довшими.
Нагадаємо, Світлана Лобода відвідала Київ, де влаштувала вояж по чотирьох радіостанціях. При цьому співачка здивувала шанувальників змінами у зовнішності.
Раніше Лобода захопила своїх шанувальників ідеальною фігурою в розкішній сукні.