Світлана Лобода кардинально змінила імідж: фото співачки

Світлана Лобода вирішила змінити свій імідж. Популярна українська співачка підстригла свої біляві локони і зробила каре. Кілька років тому вона вже ходила з такою зачіскою.

Артистка написала, що настав час змін і опублікувала селфі з новою зачіскою на своїй сторінці в Instagram. Менш ніж за добу фото зібрало понад 260 тисяч лайків.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода позувала в чорному боді на одне плече. Також на шию вона повісила прикрасу з золота.

Багато користувачів мережі захоплено сприйняли зміну зачіски співачки. Деякі правда так і не помітили кардинальних змін. При цьому ще у вересні співачка позувала зі старої зачіскою і її волосся були значно довшими.

Що? Каре? Стара Лобода повернулася? Вам до біса йде;

Мені прям сильно подобається;

Світлана Сергіївна, вам дуже йде!!! Ви така красива! Нереал!

Що змінилося?

Як давно ми вас не бачили з каре. Дуже йде;

Вам так пасує!!!! Лободушка з 2012;

Ще сильніше хочеться вас обійняти;

Вам дуже йде;

Яка ви красива.

Нагадаємо, Світлана Лобода відвідала Київ, де влаштувала вояж по чотирьох радіостанціях. При цьому співачка здивувала шанувальників змінами у зовнішності.

Раніше Лобода захопила своїх шанувальників ідеальною фігурою в розкішній сукні.