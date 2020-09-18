Світяться від щастя: Осадча зворушила романтикою з Горбуновим на відпочинку

Катя Осадча, яка днями весело відсвяткувала 37-й день народження, отримала ще один подарунок - невелику відпустку посеред насичених робочих буднів. Щаслива телеведуча тут же відправилася разом з чоловіком Юрієм Горбуновим у Туреччину, щоб насолодитися ще теплим морем і ласкавим сонцем.

Барвистими фото з курортного містечка Гечек зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, Катя показала, як плаває у відкритому морі в блакитному купальнику, захоплюючи стрункою фігурою і довгими ногами.

"Блакить ..... afrer birthday escape. Дякую редакції за ці маленькі канікули", - написала Осадча.

Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/kosadcha)

Також Катя зачарувала фото з коханим чоловіком - вони позують на тлі гарної арки біля моря, ніжно обіймаючи один одного. На теледіві - синій сарафан в підлогу, білі капці та солом'яний капелюшок, а Горбунов віддав перевагу білій футболці і шортам.

"Щасливий час - відмінні спогади", - написала ведуча англійською мовою.

Катя Осадча та Юрій Горбунов влаштували романтику на березі моря в Туреччині (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі в коментарях захоплюються фігурою Осадчої і бажають їм з Горбуновим гарного відпочинку.

Ой як красиво,класно відпочиваєте!

Ви неймовірні! Смачного відпочинку )

Катюша похожа на птицу в голубом чистом небе! Хорошего отдыха!!

Два метра красоты

неймовірна пара

Красунчики!!! Нехай щастить!

Така крута фотка і така класна гармонійна пара

Красота! Почаще бы таких воспоминаний!

Фото получилось очень душевное! Счастья и радости Вашей семье!

Нагадаємо, Юрій Горбунов зворушив мережу до сліз сюрпризом для дружини Каті Осадчої в день народження - шоумен заспівав їй пісню.

Також повідомлялося, що Каменських з Потапом показали, як повеселилися на дні народження Осадчої.