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Святослав Вакарчук зачарував рідкісним фото з мамою і молодшим братом

Автор: Марина Настевич

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук рідко ділиться особистим, так що шанувальники прийшли в захват від рідкісного сімейного фото - артист поділився знімком з мамою Світланою і молодшим братом Олегом.

Затишний домашній кадр він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Тренер шоу "Голос країни 12" приїхав до рідних до Львова на Святвечір та Різдво. Святослав показав фото з найближчими, при цьому його брат стоїть трохи позаду і обіймає маму і знаменитого брата.

На тлі можна побачити картини на стіні, які намалювала мама Вакарчука.

У підписі до знімка музикант привітав шанувальників зі святом.

Святослав Вакарчук поділився рідкісним кадром з мамою і братом (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Христос народився! Світлого Різдва всім! З мамою і братом Олегом вдома у Львові", – написав Святослав.

Фолловери засипали співака привітаннями у відповідь і теплими відгуками.

  • Мама не змінилася, а ось Ольчик з сивою бородою це виклик. Вітання! Славімо його!
  • Щасливого Різдва!
  • Христос рождається! Неймовірні картини
  • Яка красива у вас матуся! І ви всі на фото такі щасливі! Нехай такий душевний стан буде у вас завжди! З Різдвом!
  • З Різдвом Христовим, дуже схожі з братом
  • Христос народився! Олесь виглядає старше
  • А де ще один маленький Вакарчук?
  • Які ви гарні
  • Дуже гарна мама!

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук вперше прокоментував народження сина. У 46-річного музиканта народився син, якого назвали Іваном.

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Святослав ВакарчукОкеан Ельзи