Синові принца Гаррі і Меган Маркл - 2 роки: найцікавіші факти з життя Арчі

У родині принца Гаррі і Меган Маркл сьогодні свято: 6 травня на світ з'явився первісток пари Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор. Дитина за свої 2 роки вже встигла прославитися на весь світ і стати справжньою зіркою.

1. Арчі народився в портлендській лікарні у Вестмінстері, як і принцеса Беатріса і принцеса Євгенія. Решта спадкоємців королівської сім'ї народжувалися в лікарні Сент-Мері в Лондоні.

2. Ім'я Арчі стало одним з найпопулярніших в 2019-му році, коли малюк з'явився на світ. До слова, друга його частина - "Гаррісон" - це гра слів, яка означає буквально "син Гаррі".

Щасливі батьки (фото: instagram.com/sussexroyal)

3. Арчі займає сьоме місце в черзі на престол. Він став восьмим правнуком королеви Єлизавети II і принца Філіпа і четвертим онуком принца Чарльза і принцеси Діани.

4. Арчі став першою дитиною в знаменитій династії, що не отримала титулів. Але так вирішили самі батьки, які захотіли надати синові шанс жити "нормальне життя".

5. Немовля Арчі хрестили в тій же сукні, що і його кузенів: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. Вбрання для таїнства - точна копія того, що був на королеві Вікторії і першій дочці принца Альберта Вікторії в 1841-му році.

6. Арчі вже став однією з найпопулярніших і впливових персон у світі. Наприклад, коли хлопчика вбрали в шапку з помпоном, цю річ буквально змели з прилавків.

Дитина вже стала популярною персоною (фото: instagram.com/sussexroyal)

7. Арчі вперше вийшов у світ в 4 місяці: в рамках південноафриканського туру Гаррі, Меган і Арчі зустрілися з архієпископом Десмондом Туту і його дочкою Тандекою Туту-Гксаше. До слова, малюк просто підкорив їхні серця. У 5 місяців дитина вперше побувала в дитячому садку (правда, як гість). А в 10 місяців малюк навчився ходити.

8. У дитини подвійне громадянство, оскільки Меган Маркл американка, а Гаррі - британець.

Арчі вже став улюбленцем мільйонів (фото: instagram.com/sussexroyal)

9. Всі свої дні народження Арчі відзначає в США, куди його батьки переїхали в червні 2020-го року. Другий день народження він відсвяткує в Монтесіто. На пишне торжество і численних гостей розраховувати дитині не доводиться через коронавірус, а також натягнуті відносини його батьків з іншими членами сім'ї.

10. Арчі пішов у батька і став таким же рудоволосим, чим неймовірно пишається королівська сім'я.