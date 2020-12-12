Таїсія Повалій злякала фанатів результатом пластики: схожа на чоловіка

Українська співачка Таїсія Повалій днями відсвяткувала своє 56-річчя. Попри те, що минулого року артистка зламала ногу у двох місцях, і все ще ходить із тростиною, нещодавно вона виступила на концерті в рамках російської "Пісні року". В день виступу артистка опублікувала фотографії та відео з заходу, після чого нарвалася на критику з боку фанатів.

Артистка поділилася відео зі своєї гримерки після концерту на "Пісні року".

"Пісня на вірші Михайла Гуцерієва і музику Вікторії Коханої "Особливі слова" сьогодні прозвучала на фестивалі Пісня 2020 року! Вітаю моїх Улюблених авторів і себе Кохану!" – написала артистка у підписі до відео.

Попри макіяж та ефектне плаття, фанати розкритикували зовнішній вигляд артистки. Деякі заявили, що якби Повалій знову вийшла на українську сцену, то ризикувала б залишитись невпізнаною. Шанувальники відзначають, що навіть тим, хто постійно стежить за творчістю співачки, дуже важко звикнути до її нинішнього вигляду.

На сторінці Таї в Instagram зібралося дуже багато активних критиків. Вони не можуть змиритися з тим, що Повалій — більше не та струнка красуня, якою її запам'ятали на початку 2000-х.

До Донателли Версаче залишилося 2-3 втручання! Фінішна пряма. А раніше ви були еталоном краси в 90-ті. Навіщо? Здоров'я Вам!

Вона на якогось чоловіка схожа.

Боже мій, що вона з собою зробила? Обожнюю голос, але дивитися на Таїсію вже неможливо. Навіщо?

Вся накачана і не особливо й крута.

Підборіддя то яке.

Оксана Байрак одне обличчя.

Вона вже на Пугачову схожа.

Вже не та Таїсія Повалій, що була раніше...

Фанати критикують Таїсію Повалій через пластичні операції (скріншоти: instagram.com/tpovaliyofficial)

Нагадаємо, що в російській "Пісні року" взяла участь 73-річна українська співачка Софія Ротару. Артистка виконала два яскравих номери. За даними інсайдерів, зірка була запрошена для участі в шоу Ігорем Крутим.

Раніше ми писали, що українську телеведучу Лесю Никитюк порівняли з Таїсією Повалій.