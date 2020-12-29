Така ж красива? Джіджі Хадід показала чесне селфі без макіяжу і ретуші

Джіджі Хадід, як і багато знаменитостей останнім часом, взяла участь у цікавій "грі". Вона стала викладати фото в сторіз на запит фанатів. Таким чином, одна з найпопулярніших моделей у світі встигла показати рідкісні кадри з коханим чоловіком і батьком своєї дочки Зейном Маліком різних років. Пара ніжно цілується, демонструючи непідробні почуття.

Також молода мама порадувала кадром, зробленим днями, зі своєю малою. Дівчинка в комбінезоні з святковим принтом лежить поруч з мамою. Личко дочки Джіджі як і раніше приховує. Як видно, старша Хадід належить до забобонних матусь.

Модель поділилася рідкісними кадрами (фото: instagram.com/gigihadid)

Пізніше Джіджі показала і інші фото, де розкрила свої таємниці і поділилася секретною інформацією. Приміром, одна з фанаток попросила модель показати себе без макіяжу. Дівчина не стала відмовляти їй, запостивши кадр без грама косметики та обробки досить крупним планом.

Джіджі без макіяжу (фото: скрін instagram.com/gigihadid)

І хоча ніхто і не сумнівався, що 25-річна модель буде виглядати відмінно, фото все ж таки стало чудовим доказом: Джіджі не даремно називають однією з найгарніших дівчат сучасності.

До речі, титул найкрасивішої дівчини в світі в минулому році отримала не Джіджі, а її молодша сестра Белла. На обличчя моделі ідеально села маска золотого перетину. Днями Белла порадувала кардинальною зміною зачіски, яка зробила її ще більш гарячою.