Така дуже гарна: Юлія Саніна показала, як виглядає в звичайному житті
Співачка показала, як виглядає в звичайному житті
Юлія Саніна завжди виглядає стильно. Завдяки стилістам і візажистам проекту "Танці з зірками 2020", глядачі звикли бачити свою улюбленицю "при повному параді" - яскравий макіяж, укладання, костюми. Юлія щердо ділиться знімками з фоловерами свого Instagram, дивуючи їх все новими і новими образами, і зізнається, що обожнює перевтілюватися.
Але ніщо людське зірці не чуже, тому Саніна не приховує і повсякденного макіяжу, точніше - практично повної його відсутності. Співачка порадувала шанувальників зворушливим селфі, вона сидить в свитшоте без зачіски, з чистою шкірою практично без косметики і ніжно посміхається.
Юлія Саніна - і краса, і талант (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
"Привіт!..
Ми не бачились
Цілу вічність,
Коли ці планети
Сніг між нами,
Коли ти забув
Залишити номер,
Коли я навідувалась
До твоєї мами,
Аби мати ілюзію,
Що ти поряд!..
Привіт!
Ми не бачились
Цілу вічність,
Я почала забувати
Риси твого обличчя,
Домалювала родимки,
Яких не було...
Ти летів на Марс
І ще трохи вище,
Я спускалася знов
У німе метро...
Бувай...
Ми не бачились цілу вічність,
Твій стрімкий політ -
Чистий, незбагненний...
Ти летів на мить,
А не на сторіччя.
Розкажи тепер:
Чи Земля космічна?..
Чи вона, як лід?..
Чи Земля зелена?..
Бувай...
Ми не бачились цілу вічність,
Я згадала риси твого обличчя...
Ти сказавши,
Що серце живе твоє там,
Де зорепад більш, ніж епічний.
Там мене нема...
Ти все більше є...
Залізна Ластівка", - написала зірка під знімком.
"Ці рядки просто неймовірні. А взагалі кожна ваша пісня, кожен вірш залишаються під скронями моїми назавжди. The Hardkiss - це любов на все життя", "Добрий ранок. Боже, обожнюю твої вірші. Спасибі!", "Така дуже красива", - написали розчулені таким щирим постом шанувальники.
Нагадаємо, Юлія показала, як виглядала 9 років тому. Дівчина носила дреди, зухвало яскравий макіяж і чорні нігті.