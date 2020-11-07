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Така дуже гарна: Юлія Саніна показала, як виглядає в звичайному житті

Новость на русском → Субота 07 листопада 2020 12:59
Така дуже гарна: Юлія Саніна показала, як виглядає в звичайному житті Юлія Саніна (instagram.com/the_hardkiss/)
Автор: Lite

Співачка показала, як виглядає в звичайному житті

Юлія Саніна завжди виглядає стильно. Завдяки стилістам і візажистам проекту "Танці з зірками 2020", глядачі звикли бачити свою улюбленицю "при повному параді" - яскравий макіяж, укладання, костюми. Юлія щердо ділиться знімками з фоловерами свого Instagram, дивуючи їх все новими і новими образами, і зізнається, що обожнює перевтілюватися.

Але ніщо людське зірці не чуже, тому Саніна не приховує і повсякденного макіяжу, точніше - практично повної його відсутності. Співачка порадувала шанувальників зворушливим селфі, вона сидить в свитшоте без зачіски, з чистою шкірою практично без косметики і ніжно посміхається.

Така дуже гарна: Юлія Саніна показала, як виглядає в звичайному життіЮлія Саніна - і краса, і талант (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Привіт!..
Ми не бачились
Цілу вічність,
Коли ці планети
Сніг між нами,
Коли ти забув
Залишити номер,
Коли я навідувалась
До твоєї мами,
Аби мати ілюзію,
Що ти поряд!..

Привіт!
Ми не бачились
Цілу вічність,
Я почала забувати
Риси твого обличчя,
Домалювала родимки,
Яких не було...
Ти летів на Марс
І ще трохи вище,
Я спускалася знов
У німе метро...

Бувай...
Ми не бачились цілу вічність,
Твій стрімкий політ -
Чистий, незбагненний...
Ти летів на мить,
А не на сторіччя.
Розкажи тепер:
Чи Земля космічна?..
Чи вона, як лід?..
Чи Земля зелена?..

Бувай...
Ми не бачились цілу вічність,
Я згадала риси твого обличчя...
Ти сказавши,
Що серце живе твоє там,
Де зорепад більш, ніж епічний.
Там мене нема...
Ти все більше є...

Залізна Ластівка", - написала зірка під знімком.

"Ці рядки просто неймовірні. А взагалі кожна ваша пісня, кожен вірш залишаються під скронями моїми назавжди. The Hardkiss - це любов на все життя", "Добрий ранок. Боже, обожнюю твої вірші. Спасибі!", "Така дуже красива", - написали розчулені таким щирим постом шанувальники.

Нагадаємо, Юлія показала, як виглядала 9 років тому. Дівчина носила дреди, зухвало яскравий макіяж і чорні нігті.

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