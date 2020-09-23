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Така ж, як і в 20: Різ Уізерспун довела, що практично не змінилася за 24 роки

Новость на русском → Середа 23 вересня 2020 20:28
Така ж, як і в 20: Різ Уізерспун довела, що практично не змінилася за 24 роки Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Прихильники хочуть знати її секрет

Різ Уізерспун запостила нове фото з особистого архіву, яке змусило мережу задуматися: а чи не зупинила вона час? Знаменита голлівудська блондинка позує разом з відомим американським коміком Полом Раддом. Обидві зірки виглядають зовсім юними, що не дивно: Різ на той час було 20, а Полу – 27. "Почекайте хвилину... Невже ми з Полом робимо селфи в 1996-му році?", – написала Уізерспун, відома своїм іскрометним почуттям гумору.

Така ж, як і в 20: Різ Уізерспун довела, що практично не змінилася за 24 роки

Архівне фото Різ (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Шанувальники найбільше здивувалися тому факту, що Різ і Пол залишаються такими ж вічно молодими вже багато років. "Як ви обидва можете залишатися такими ж 24 роки потому? Я хочу знати ваш секрет", "Ви обидва такі ж! Як?", "У цього чоловіка просто немає віку! Це божевілля", "Чому цей чоловік не старіє?", "Ви обидва Бенджаміни Баттони Голлівуду", "О боже, ти виглядаєш на 14", "Ви обидва не старієте з 1996-го року", "Я думав, це Ава", "Це фото, можливо, зроблене учора", – не можуть зупинитися фанати...

Така ж, як і в 20: Різ Уізерспун довела, що практично не змінилася за 24 роки

Різ на "Еммі" (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Також раніше Різ запостила фото у вишуканій вечірній сукні. Лук голлівудська актриса підібрала для щорічної церемонії премії "Еммі-2020", яка проходила через пандемію в онлайн-форматі. Чорне плаття з великим декольте і бантами на плечах доповнили витончені прикраси. Завершували лук укладка з легкою хвилею, а також макіяж з акцентом на червоні губи. Актриса зібрала масу компліментів від фанатів і модних критиків. Така ж, як і в 20: Різ Уізерспун довела, що практично не змінилася за 24 рокиДочка Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Нагадаємо, в мережі часто порівнюють Різ і її 21-річну доньку Аву. Мама і дочка відрізняються надзвичайною схожістю, що неймовірно дивує фанатів.

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