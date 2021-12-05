Я тактильна жінка: Огнєвіч зробила зізнання про інтим на "Холостячці" і відповіла, чи закохана зараз

У п'ятницю, 3 грудня, відгримів фінал найромантичнішого реаліті "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч. Співачка вибрала собі в супутники життя бізнесмена Андрія Задворного, після чого пара піддалася величезній критиці в мережі. Втім, артистка зазначила, що робила вибір серцем і зупинилася на тому, до кого у неї виникли почуття і відгук всередині.

В інтерв'ю для видання Jetsetter.ua співачка розвіяла головні міфи про "Холостячку" і зізналася, якими бачить ідеальні стосунки.

На питання про те, чи закохана зараз Злата, вона відповіла загадково і інтригуюче: "На проекті Холостячка можливо все. Навіть зустріти своє кохання".

Злата Огнєвіч розвінчала міфи про "Холостячку" (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Вона розвіяла три головні міфи про Холостячку. Наприклад, твердження, що учасникам і героям прописують сценарій, ролі, репліки і лінію поведінки в кадрі.

"Ніхто ніяких сценаріїв мені не вручав і слова не прописував. І учасникам теж. Холостячка -справжнє, відверте, чесне реаліті, де чоловіки і я разом переживали і проживали ті обставини, в яких опинилися. Всі герої в проекті поводяться саме так, як в цей час себе почувають", - підкреслила співачка.

Друга помилка - неможливість зустріти кохання на проекті. Цей міф Злата категорично відкинула.

Злата зізналася, що вона - дуже тактильна жінка (фото: instagram. com. zlata ognevich)

А ось третє помилкове судження стосувалося інтиму і ніжностей на проекті. Навколо цієї пікантної теми завжди ходить багато кривотолків, але Огнєвіч стверджує – інтимні стосунки під час шоу виключені.

"Я переконана, що секс – продовження кохання, і це можливо, але тільки після закінчення реаліті, з тим чоловіком, якого я обрала. Вважаю, що в "Холостячці" можливі і доречні поцілунки з учасниками", - зазначила співачка.

Злата вважає, що ображатися на її поцілунки з іншими чоловіками і засуджувати це – святенництво. Поцілунок для неї - це новий рівень у стосунках, який допомагає розкрити парнера ще більше.

Злата Огнєвіч перерахувала критерії ідеальних стосунків (фото: instagram. com. zlata ognevich)

"Я жінка тактильна, чуттєва, мені дуже важливо відчувати близьку людину на рівні ніжних торкань, дихання, і саме в цьому допомагає мені поцілунок", - додала екс-холостячка.

Відносини для Огневич – це не хвороблива і співзалежна прив'язаність, а "союз двох самодостатніх особистостей". "І тільки тоді, коли ці дві самодостатні особистості володіють достатньою силою і фундаментом, вони можуть створювати унікальний союз, який буде завжди в розвитку", - вважає артистка.

Злата впевнена, що жінка повинна бути фінансово незалежна. Для неї ідеальний союз - це парнерство і навіть спільний бізнес.

Злата Огнєвіч мріє про будинок, наповнений любов'ю (фото: instagram. com. zlata ognevich)

Також Огневич описала свій ідеальний побут. Вона уявляє собі будинок, наповнений любов'ю, теплом і довірою.

Побут - останнє, про що думає Злата. Це заняття вона вважає за краще залишити професіоналам, а час, що звільнився, використовувати для розвитку, подорожей і спілкування з близькими і коханими.