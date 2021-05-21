"Таку жінку неможливо забути": Каменських з екстремальним декольте підкорила млосною пристрастю

Настя Каменських нещодавно повернулася зі спекотної Мексики, де не тільки влаштувала собі ретрит в компанії мами і подруг , але й встигла зняти вельми успішне реаліті-шоу "Девочки рулят". До слова, пісня з однойменною назвою увійшла в новий альбом артистки, який вона презентувала в п'ятницю, 21 травня. Платівка отримала назву "Красное вино".

До альбому увійшли 15 треків (вже знайомих шанувальникам зірки, і нових – під які фанам можна сміливо танцювати, веселитися і навіть трохи ностальгувати), а відео на головну роботу - сингл "Красное вино" - з'явилося на YouTube-каналі Насті.

У глибокій і таємничій відеороботі зірка постала перед шанувальниками в пристрасних і млосних образах. Сексуальна і розкута зірка танцює відвертий танець в "платті кольору пекла", розшитому рубіновими каменями. Корсетний ліф і значне декольте оголюють бюст Насті, а нескромні розрізи з боків – її апетитні стегна.

Спокуслива співачка танцює пристрасний танець в напівтемряві, змушуючи шанувальників спостерігати за кожним її рухом.

Ще один ефектний образ - золте плття-піджак з підплічниками і огригинально оформленим низом.

Настя показала пристрасний образ у "пекельній" сукні (фото: прес-служба співачки)

"Ця реальність знайома кожній дівчині. У ній вона перетворюється в фатальну пекучу красуню, яка в теплу літню ніч забуває про скромність і насолоджується собою і танцем. Вона впевнена в своїй красі. Її образ п'янить чоловіка сильніше, ніж вино, і розпалює в ньому полум'я пристрасті. Таку жінку просто неможливо забути", - описала свою нову відеороботу Настя.

Настя влаштувала спекотні танці в пікантних образах