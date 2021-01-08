Танцівниця кабаре: 56-річна Моніка Беллуччі повторила спокусливий образ Мадонни для глянцю

Моніка Беллуччі постала в новій зйомці для глянцю. 56-річна актриса і визнана ікона краси знялася для ювілейного випуску видання Sorbet. Італійська красуня позувала перед об'єктивом відомого фотографа Еллен фон Унверт на сцені паризького кабаре Paradis Latin. Одягнена вона в розкішні образи: вражаючі вбрання Roberto Cavalli, вишукані прикраси Cartier...

Моніка в новій зйомці (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Брудні тридцять... 30 років тому наша зірка з обкладинки стала іконою італійського кіно і Голлівуду, зігравши роль у більш ніж 60 фільмах. Її роль дівчини Бонда Люсії Шіарри у виставі "Привид" 2015 року була приголомшливою, і в цьому році вона зобразила на сцені зірку сопрано 20-го століття Марію Каллас, отримавши визнання критиків. У цьому святковому випуску вона втілює ще одну суперзірку - Мадонну - в той час як ми відтворюємо співачку в її найбільш знаковому кліпі Material Girl (за участю хлопців з ременями і іскристих каменів). Як кажуть в Італії, рідної для Моніки, Mamma mia!", - написали на офіційно сторінці глянцю.

Обкладинка Беллуччі підкорила мережу (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моніка Беллуччі вже поділилася знімками зі своїми послідовувачами, які буквально засипали її компліментами. "Найкрасивіша жінка в цьому світі, і ніхто не може переконати мене", "Ти така прекрасна особистість", "Люблю тебе, краса", "Ти взагалі старієш чи ні?", "Найгарячіша", - пишуть фанати.

Раніше ми розповіли, що Моніка Беллуччі заінтригувала мережу поцілунками з молодим хлопцем.