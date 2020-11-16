Танці з зірками 2020: хто не пройшов у півфінал

Танці з зірками 2020 12 ефір відбувся 15 листопада на телеканалі "1+1". Сьогодні учасники виконали по три танці: перший - зі своїм партнером, другий танець з суддями, а третій - битва за місце в півфіналі. Найменше голосів телеглядачів отримав футболіст Сергій Мельник та його партнерка Аделіна Делі, вони покинули проєкт.

Найвищі оцінки судді віддали екс-учасниці "ВІА Гри" Санті Дімопулос та Максу Леонову. Пара отримала 100 балів.

Турнірна таблиця дванадцятого прямого ефіру "Танців з зірками 2020" (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Санта продемонструвала чуттєвий вальс.

Санта Дімопулос і Макс Леонов (відео: YouTube)

Також Санта показала страсну румбу разом з Максом Леоновим і Павлом Вишняковим.

Санта Дімопулос, Макс Леонов і Павло Вишняков (відео: YouTube)

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна і Діма Жук в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали хіп-хоп.

Юлія Саніна і Дмитро Жук (відео: YouTube)

Саніна також продемонструвала віденський вальс разом з Дмитром Жуком і Владом Ямою.

Юлія Саніна, Дмитро Жук і Влад Яма (відео: YouTube)

Ще одна колишня учасниця "ВІА Гри" Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком танцювала хіп-хоп.

Надія Мейхер і Кирило Васюк (відео: YouTube)

Також Мейхер вийшла на паркет разом з Васюком і Григорієм Чапкісом, щоб танцювати Самбу.

Надія Мейхер, Кирило Васюк, Григорій Чапкіс (відео: YouTube)

Нагадаємо, Санта Дімопулос зробила раптову заяву про участь у "Танцях з зірками 2020". Зірка поскаржилася на труднощі на шляху до фіналу.

Раніше футболіст і екс-герой "Холостяка" Сергій Мельник розповів, як закрутився роман з екс-учасницею проєкту "Танці з зірками" Ганною Різатдіновою.