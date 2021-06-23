Танці з зірками: спливли перші несподівані подробиці про 5 сезон шоу

На цьому сюрпризи не закінчуються: відома хореограф і режисер-постановник Олена Коляденко виступить в ролі креативного продюсера головного розважального шоу.

Творці шоу запевняють, що такого свята краси і бального танцю глядачі ще не бачили (фото: прес-служба 1+1)

Олена Шоптенко поділилася враженнями про те, яким буде новий сезон танців:

"Мені дуже приємно працювати разом з Оленою Коляденко в ролі режисера-постановника - це нереальний досвід, професійне зростання в тому числі", - розповіла Олена.

Новий сезон шоу обіцяє бути яскравим (фото: прес-служба 1+1)

Знаменитість нагадала, що останні два сезони вона виходила на паркет в якості танцівниці разом з Олегом Винником і Олексієм Яровенко, але тепер рада повернутися в роботу над проектом головним хореографом.

Олена Шоптенко повернулася на проект головним хореографом (фото: прес-служба 1+1)

"Я можу сказати, що в новому сезоні ми готуємо багато цікавих сюрпризів для глядачів. Наприклад, на паркет вийде багато нових талановитих танцівників, які вразять всю країну", - каже Олена.

Олена зазначила, що в якості учасника на паркет не вийде, але пожартувала, що станцює тільки разом з Владом Ямою.

Днями телеканал 1+1 провів відкритий кастинг танцюристів. Більше 350 танцюристів подали заявки для участі в зоряному шоу країни. І лише 70 досвідчених танцюристів потрапили на кастинг, який проводили креативний продюсер шоу Олена Коляденко та хореограф Олена Шоптенко.

Хто з танцівників вийде на паркет "Танців з зірками" - глядачі дізнаються найближчим часом.

Чим здивує новий сезон "Танців", побачимо зовсім скоро (відео: прес-служба 1+1)