Капці в зубах не приношу: Слава з НеАнгелів в прозорій білизні розбурхала мережу і висловилася про коханого

Співачка відповіла на гостру критику

Слава Камінська з гурту НеАнгели добре відпочила в Єгипті в компанії друзів. Вона радувала шанувальників жаркими фото і кумедними відео, а також філософськими міркуваннями про життя і стосунки. Слава вміє підігріти інтерес публіки і змусити говорити про себе, а іноді розбавляє контент по-справжньому провокаційними знімками, які ще довго обговорюють користувачі мережі. Так, співачка показала в Instagram пікантний кадр, на якому зображена в прозорій білизні і панчохах.

Слава тримає в руках таблику з написом "Шукаю господаря". Її волосся красиво укладене, а на губах - помада глибокого червоного відтінку.

В коментарях під постом користувачі почали активно обговорювати епатажний образ співачки. Не обійшлося і без колючих критичних зауважень, на які Слава бойко і з гумором відповідала.

"Господаря чого? Не читала пост, але 100% вже залишитеся без нього до кінця життя. У зірок завжди печалька в сімейному житті", - зауважила під фото співачки користувачка мережі kseniya_2107.

"У зірок – так. Я не зірка. Я артистка. Моє особисте життя – ОСОБИСТЕ. Капці в зубах не ношу, але він того вартий!" - зізналася співачка, а зробила ще ряд зауважень у відповідь на критику.

"Голою точно побачити не вийде. Мені милий не дозволить. Зима на носі", - з гумором відреагувала на критику Слава.

"У моїх дітей чудовий батько, але не господар, а у мене - ідеальний чоловік", - парирувала зірка на чергове колюче зауваження.

Скріншот коментарів

"З головою повна печаль, зрозуміло чому Едгар втік", - написала користувачка під ніком viktoriya_montanari. "Чому ж утік? Звільнив місце, яке порожнім не буває", - гідно відповіла Слава.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська зробила зізнання Олегу Виннику і висловилася про "Танці з зірками".