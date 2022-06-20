Тарас Цимбалюк розлучився з дружиною через рік після весілля: не пройшли випробування війною

Відомий український актор, зірка серіалів "Кріпосна" і "Піймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк повідомив про розлучення з дружиною, візажисткою Тіною Антоненко після року в шлюбі.
Відзначимо, що пара була разом 4 роки, з них рік в офіційному шлюбі. Однак війна стала непереборною перешкодою для їх сім'ї, зізналася Антоненко.
"Ми з Тарасом більше не пара. Війна - велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі з них це випробування не проходять. Наша не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе, я не стану давати ніяких коментарів (власне, як завжди)", - написала Тіна.
Дівчина додала, що дуже вдячна колишньому чоловікові за час, проведений разом.
"Я дякую за ці 4 роки. Найдовші стосунки в моєму житті. Дякую за любов, вірність, красу подорожей, яку ми побачили удвох, за досвід і розвиток", - поділилася Антоненко.
Тіна зізналася, що причиною розставання стала війна (instagram.com/tina_antonenko)
У свою чергу, секс-символ українського кіно повідомив про розрив у своїх Instagram-історіях. Актор опублікував фото з колишньою коханою і зазначив, що вони вибрали різні дороги.
"Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після прекрасних 4 років разом таке буває. Щоб продовжити залишатися щасливими, повинні вибрати різні дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується", - написав Тарас.
Тарас Цимбалюк розійшовся з дружиною Тіною Антоненко (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко побралися в 2020 році. Актор зробив візажистці пропозицію в прямому ефірі шоу "Танці з зірками". 3 липня 2021 року пара узаконила свої стосунки - весілля пройшло в Карпатах, в колі сім'ї та друзів.
Раніше ми писали, що син Олександра Роднянського, Олександр Роднянський-молодший розлучився з дружиною - російською актрисою Яніною Студиліною. Дівчина залишилася в Росії, в той час як чоловік повернувся в Україну, щоб допомагати своїй країні під час війни.
Також повідомлялося, що лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу.
Зауважимо, що цієї весни також розлучилися Надя Дорофєєва і Дантес.