Не стримався: Тарзан потрапив у новий скандал після зустрічі з коханкою (відео)

Тарзан після зради своїй дружині Наташі Корольовій та подальшого гучного скандалу вперше зустрівся з коханкою, і ця ситуація закінчилася черговим інцидентом через рукоприкладство.

28-річна Анастасія Шульженко, яка заявляє про свою вагітність від 50-річного Сергія Глушка, при зустрічі із зіркою кинулася до нього з благанням поговорити та зізнаннями в коханні, проте знаменитість всіляко намагався звільнитися від настирливої екс-пасії. Відповідне відео показав російський ведучий Андрій Малахов у програмі "Прямий ефір".

На кадрах видно, як в приміщенні в коридорі Тарзан в одному рушнику і пляшкою в руці намагається відсунути від себе Шульженко і просить її відв'язатися від нього. Але дівчина ніби не чує і тільки повторює: "Будь ласка, давай поговоримо... я люблю тебе!"

Глушко навіть просив охоронця допомогти йому "врятуватися" від докучань, але сек'юріті нічого не робив.

В певний момент роздратований Тарзан не стримався - грубо відштовхнув Шульженко від себе, і не розрахував із силою... Актриса впала на підлогу, ойкнула, потім піднялася і знову поспішила за "коханим", але стриптизер вже встиг сховатися.

Тарзан з коханкою Анастасією Шульженко

Тепер же Анастасія почала погрожувати артисту-танцівнику наслідками "за напад".

За словами адвоката Шульженко, вона зняла побої, а лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Захисник коханки Тарзана заявив про намір звернутися до поліції. Тим самим зірці "світять" санкції: штраф, виправні роботи або навіть арешт.

Відео: Тарзан зустрівся з коханкою після зради Корольовій та попав у новий скандал

Нагадаємо, що перед цим Тарзан зізнався у своїй зраді Корольовій, однак звинуватив коханку в шахрайстві та заявив, що дівчина підставила його, щоб вкрасти гроші та прикраси з їх будинку. Так, з квартири зникли коштовності співачки на 5 мільйонів рублів, а також 3 тисячі доларів.

Своєю чергою подруга Тарзана вже звернулася до адвокатів і стверджує, що Корольова просто оббрехала її - мовляв, виключно через ревнощі.