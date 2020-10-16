TAYANNA відверто зізналася про особисте: от так зараз і живу

TAYANNA розповіла, як вона відчула щастя, коли перестала за ним гнатися. Співачка прийшла до висновку, що поки всі навколо женуться за успіхом, забувають насолоджуватися життям і простими речами, які теж можуть приносити радість.

"Я багато разів думала про те, що таке щастя. Ну справді, як його можна описати та відчути? Тоді для себе зрозуміла одну штуку: це коли мені класно, а в голову не приходять дурні думки. Я і мій син живі та здорові. У мене є що їсти і є робота, нічого поганого не відбувається - це щастя", - розповіла Тетяна Решетняк у шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

За словами зірки, людям постійно треба спрямовувати себе на правильну дорогу. Повертати в реальність, а не жити минулим.

Леся Нікітюк, Катерина Кухар, Тіна Кароль і Тетяна Решетняк на шоу "Хто зверху?" (фото: пресслужба Нового каналу)

"Часто розмірковувала: от мені стане класно, коли буде те і те. А потім подумала, чому мені зараз не може бути класно? І припинила гнатися за щастям", - зауважила співачка.

Дівчина каже, що в кожного з нас і так багато страхів щодо майбутнього.



"Не варто мучитися поганими думками. Наповнюю себе позитивними, що все буде добре. От так зараз і живу. Мені здається, що я на правильному шляху. І це краще, ніж "песимістичний реаліст", - резюмувала TAYANNA.

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