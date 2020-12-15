TAYANNA про стосунки з екс-чоловіком, який зраджував їй з Ані Лорак: це абсолютно нормально

Співачка TAYANNA відверто розповіла про стосунки зі своїм колишнім чоловіком і нинішнім бойфрендом Ані Лорак Єгором Глєбом, з яким Тетяна Решетняк розлучилася у 2014 році після трьох років шлюбу.

Артистка каже, що сьогодні підтримує зв'язок з "ексом", який зраджував їй з Кароліною.

"Ми спілкуємось. Я вважаю, що це абсолютно нормально – ми всі люди і маємо підтримувати зв’язок, тому що в нас є "связующее звено", яке дає нам можливість спілкуватися", – поділилася співачка за лаштунками масштабного святкового шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Також, за словами артистки, вона завжди виступає "за" спілкування свого сина Даніеля з батьком і спокійно залишає їх наодинці.

"Час від часу нагадую сину, щоб він зателефонував батьку. Тому що він зараз в такому віці, коли хлопчику необхідна увага батька – потрібна його порада, підбадьорювання – тобто він має заохочувати сина розвиватися. Тому я нагадую про те, щоб він постійно спілкувався, дзвонив батькові. Батько теж йому телефонує, вони спілкуються, мають свої секрети і я від цього дуже щаслива. Я розумію, що людина не почувається якось обділеною татовою увагою і не думає, що в нього є лише мама. Він знає, що в нього є і батько, і мати. І вже психологічно складається така картина, що він відчуває себе цільним. А це дуже і дуже важливо", – сказала поп-зірка.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Раніше ми писали, що TAYANNA знялася повністю оголеною для чоловічого журналу, показавши струнке тіло.

Також популярна співачка зробила відверту заяву про особисте.