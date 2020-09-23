Я від тебе піду: Катерина Кухар зізналася, чому ледь не втратила чоловіка

Катерина Кухар – успішна прима-балерина і просто щаслива жінка. Разом з колегою і чоловіком Олександром Стояновим вона виховує двох дітей: сина Тимура і дочку Настю. Причому дівчинку суддя "Танців з зірками" довго не показувала публіці. Катерина зізналася, що її чоловік наполіг на народженні другої дитини і навіть поставив їй ультиматум.

Так, у програмі "ЖВЛ" Кухар зазначила, що багато балерин бояться народжувати дітей або йти в декрет через страх втратити роботу, адже "танцівниці потрібні до тих пір, поки вони у формі".

Знаючи про особливості своєї професії, Катерина довго не могла зважитися на появу на світ другої дитини. А ось її чоловік навпаки – мріяв про ще одного малюка і поставив коханій жорсткий ультиматум.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов ростять сина Тимура і дочку Анастасію ( фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Він говорить: "Мась, ти мені ще довго будеш морочити голову? Ти хитра жінка, я вже все зрозумів, мене це не влаштовує. Якщо ти протягом року не народиш дитину, я від тебе піду" – згадує балерина.

Катерина не очікувала такого напору від коханого. Вона образилася й тиждень не розмовляла з Олександром, але сварка закоханих тривала не довго.

"Для мене важливо було зрозуміти, що якщо раптом я не зможу мати дітей, чи він піде від мене чи ні? Він вже через тиждень прийшов, обняв і каже: "Мась, я тебе так люблю, ти важлива і дорога, якщо ти не захочеш народжувати дітей, я буду з тобою", — так я заплакала, він це прожив", - розговорилася суддя "Танців з зірками".

Прима-балерина прийняла рішення народжувати, і на світ з'явилася Анастасія. За час вагітності Кухар набрала 13 кілограмів. Але декрет у знаменитості був недовгим - через три місяці їй довелося повернутися на сцену.

Відео: YouTube/ЖВЛ

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар і Олександр Стоянов зізналася один одному в коханні на річницю весілля.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар озвучила свої правила життя і розповіла, як вирости над собою.