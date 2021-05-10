Тіло мрії: Емілі Ратаковскі вразила витонченою фігурою в кремовому totak look

Емілі Ратаковскі в березні цього року народила первістка. Але по спокусливим фото моделі цього не скажеш. Дівчина неймовірно швидко повернулася в відмінну форму.

Тепер вона готова красуватися у відвертих купальниках і вбраннях.

Емілі Ратаковскі днями показала свої нові фото з дитиною. Молода мама вирушила на прогулянку в кремовому totak look. Образ склали облягаючі джинси з яскравим принтом у вигляді написів, а також джемпер з відвертим вирізом в тон штаням. Емілі також не забула про ремінь контрастного відтінку, який підкреслив її осину талію. І прихопила з собою вузькі сонцезахисні окуляри і крихітну сумочку.

Емілі Ратаковскі в новому аутфіті (фото: instagram.com/emrata)

На одному з фото в галереї вона лежить на дивані разом з сином. Малюк одягнений в повзунки з принтом, схожим на мамин. "Узгоджено з моїм ангелом", - написала вона.

Струнке тіло Емілі, а також мила картина з дитиною просто підірвали мережу: "Твоя краса чарівна!!", "Ого, де мені взяти ці штани", "Ти взагалі народжувала, Емілі?", "Мила кішечка", "Ці джинси!", - не вщухають фоловери.