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Тіло мрії: Емілі Ратаковскі вразила витонченою фігурою в кремовому totak look

Новость на русском → США, Понеділок 10 травня 2021 20:22
Тіло мрії: Емілі Ратаковскі вразила витонченою фігурою в кремовому totak look Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Емілі Ратаковскі в березні цього року народила первістка. Але по спокусливим фото моделі цього не скажеш. Дівчина неймовірно швидко повернулася в відмінну форму.

Тепер вона готова красуватися у відвертих купальниках і вбраннях.

Емілі Ратаковскі днями показала свої нові фото з дитиною. Молода мама вирушила на прогулянку в кремовому totak look. Образ склали облягаючі джинси з яскравим принтом у вигляді написів, а також джемпер з відвертим вирізом в тон штаням. Емілі також не забула про ремінь контрастного відтінку, який підкреслив її осину талію. І прихопила з собою вузькі сонцезахисні окуляри і крихітну сумочку.

Тіло мрії: Емілі Ратаковскі вразила витонченою фігурою в кремовому totak lookТіло мрії: Емілі Ратаковскі вразила витонченою фігурою в кремовому totak look

Тіло мрії: Емілі Ратаковскі вразила витонченою фігурою в кремовому totak lookЕмілі Ратаковскі в новому аутфіті (фото: instagram.com/emrata)

На одному з фото в галереї вона лежить на дивані разом з сином. Малюк одягнений в повзунки з принтом, схожим на мамин. "Узгоджено з моїм ангелом", - написала вона.

Струнке тіло Емілі, а також мила картина з дитиною просто підірвали мережу: "Твоя краса чарівна!!", "Ого, де мені взяти ці штани", "Ти взагалі народжувала, Емілі?", "Мила кішечка", "Ці джинси!", - не вщухають фоловери.

Раніше Емілі порадувала мережу своїми подіумними луками.

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