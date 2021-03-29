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Тіло мрії: Кайлі Дженнер в крихітних шортах похвалилася підтягнутою фігурою

Новость на русском → США, Понеділок 29 березня 2021 20:20
Тіло мрії: Кайлі Дженнер в крихітних шортах похвалилася підтягнутою фігурою Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала, в якому вигляді вирушає гуляти по району. Дівчина не особливо соромиться.

Бізнесвумен і модель приміряла відвертий образ, який підкреслив її підтягнуту фігуру.

Кайлі Дженнер обожнює складати стильні образи на кожен день і на вихід. Цього разу вона зупинилася на вбранні в спортивному стилі. Дівчина одягла комплект бежевого відтінку: кроп-топ і короткі шорти, які підкреслили всі достоїнства її фігури.

Тіло мрії: Кайлі Дженнер в крихітних шортах похвалилася підтягнутою фігуроюТіло мрії: Кайлі Дженнер в крихітних шортах похвалилася підтягнутою фігуроюКайлі Дженнер в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Тонка талія, залізний прес, а також округлі сідниці і стрункі ноги - все це вона продемонструвала з його допомогою. В доповнення до одягу зірка підібрала білі кросівки, а також високі білі шкарпетки. До речі, саме вони на піку популярності, на відміну від всім звичних вкорочених.

"Прекрасний день по сусідству", - написала Кайлі. Фанати почали хвалити її помітно більш струнку фігуру, а також почуття стилю. "Ти виглядаєш неймовірно, малятко", "Ти така квітуча", "Я хочу жити по сусідству з тобою", "Чудова", "Що це за снікерси?", - не можуть намилуватися вони.

Нагадаємо, раніше Кайлі також показала, який плащ варто придбати цієї весни.

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