Тепер блондинка: Слава Камінська захопила фанатів кардинальною зміною образу

Але це ще не все: Камінська представила ще сім образів самої себе - всього вісім альтер-его. Все це - для нового кліпу SlavaBogu, який вона представила 28 травня, повідомила Lite прес-служба співачки.

Цього разу SLAVA KAMINSKA кардинально змінила не тільки образ, але і репертуар. З ліричної героїні вона перетворилася на веселу самоіронічну примадонну.

Зміна стилю співачки (фото: прес-служба SLAVA KAMINSKA)

Кадри відеокліпу більше нагадують незв'язний сон, ніж історію зі зрозумілим сюжетом. 8 міні-сторіз розкривають всі альтер-его слави, а дивні і кричущі образи додають відповідний настрій.

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Режисером відео став Сергій Ткаченко, який раніше працював зі славою у складі НеАнгелів.

Дивні образи абсолютно вписалися в стиль співачки (фото: прес-служба SLAVA KAMINSKA)

"Це абсолютно моя історія! І кліп, і пісня - це мій внутрішній стан 24/7. Фарби, стьоб, лексика, я давно мріяла реалізуватися саме в таких образах. Саме з таким настроєм потрібно міняти принців на коней", - каже Слава.