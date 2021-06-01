ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тепер блондинка: Слава Камінська захопила фанатів кардинальною зміною образу

Новость на русском →
Вівторок 01 червня 2021 17:07
Тепер блондинка: Слава Камінська захопила фанатів кардинальною зміною образу Співачку не впізнати (фото: прес-служба SLAVA KAMINSKA)
Автор: Lite

Українська співачка Слава Камінська кардинально змінила стиль: екс-учасниця "НеАнгелів" перетворилася на блондинку.

Але це ще не все: Камінська представила ще сім образів самої себе - всього вісім альтер-его. Все це - для нового кліпу SlavaBogu, який вона представила 28 травня, повідомила Lite прес-служба співачки.

Цього разу SLAVA KAMINSKA кардинально змінила не тільки образ, але і репертуар. З ліричної героїні вона перетворилася на веселу самоіронічну примадонну.

Тепер блондинка: Слава Камінська захопила фанатів кардинальною зміною образу

Зміна стилю співачки (фото: прес-служба SLAVA KAMINSKA)

Кадри відеокліпу більше нагадують незв'язний сон, ніж історію зі зрозумілим сюжетом. 8 міні-сторіз розкривають всі альтер-его слави, а дивні і кричущі образи додають відповідний настрій.

Ожиріння або бодіпозитив: лікар розповів, як зайва вага шкодить здоров'ю Alyona Alyona і Саші Зарицької

Режисером відео став Сергій Ткаченко, який раніше працював зі славою у складі НеАнгелів.

Тепер блондинка: Слава Камінська захопила фанатів кардинальною зміною образу

Дивні образи абсолютно вписалися в стиль співачки (фото: прес-служба SLAVA KAMINSKA)

"Це абсолютно моя історія! І кліп, і пісня - це мій внутрішній стан 24/7. Фарби, стьоб, лексика, я давно мріяла реалізуватися саме в таких образах. Саме з таким настроєм потрібно міняти принців на коней", - каже Слава.

Нагадаємо, Віктор Павлік відсвяткував річницю весілля з коханою дружиною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу певец образ
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День захисту дітей: красиві поздоровлення у віршах, прозі і листівках зі святом
День захисту дітей: красиві поздоровлення у віршах, прозі і листівках зі святом