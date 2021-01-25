Вже не терпиться: Дорофєєва заінтригувала заявою про своїою команду на "Голосі країни 2021"

Голосу країни 2021 стартував у неділю, 24 січня на каналі 1+1. В першому ж ефірі перед глядачами виступили талановиті учасники, які задали тон всьому новому сезону. Дмитро Монатік зазначив, що цей рік виявився врожайним на сильних учасників. А рекордсменкою по кількості набраних у команду артистів стала новий тренер проекту Надя Дорофєєва. Дівчина сама заявила, що у неї найкрутіша команда.

Співачка показала в Instagram бекстейдж зі зйомок Голосу країни 2021. На фото вона позує в костюмерній – на задньому фоні можна побачити безліч різних концертних костюмів. Сама співачка з'явилася перед глядачами на першому ефірі проекту в мікротопі чорного кольору і блискучих штанях-кльош. На фото вона спеціально позує на камеру і демонстирує живу емоційну міміку.

"Вже не терпиться познайомити вас з моєю командою! Я шукала трендові голоси сучасності і яскраві душі - і у нас справжня дрім тім", - заінтригувала прихильників Надя.

Надя розповіла про свою команду на Голосі країни 2021 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники співачки впевнені – їй вдалося зібрати кращих з кращих. "В самого крутого тренера сама крута команда", "Впевнена, твоя команда - The best", "Вони всі нереально талановиті", "Впевнені, команда – космос", "Крута", - писали подклонники артистки.

До речі, сліпі прослуховування, швидше за все, команда шоу і тренери вже встигли відзняти. Адже вони завжди йдуть у запису. Так, Надя показала свій ще один образ, в якому її можна чекати в одному з ефірів.

Надя у компанії Каті Осадчої показала образ для Голосу країни 2021 (фото: instagram.com/svitsketv)

На Наді – стильний берет і ультракоротке трендові плаття-піджак, яке дозволить глядачам милуватися її стрункими нескінченними ногами. Взуття – чоботи на тонкій шпильці.

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва поділилася топ-3 улюблених сніданки вдома.