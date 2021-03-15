Знову тітка: сестра Кейт Міддлтон Піппа народила другу дитину

За даними британського видання HELLO! , дівчинку назвали Грейс Елізабет Джейн. Вона з'явилася на світ близько 4:22 ранку, вагою 2,9 кілограм.

За відомостями інсайдера, пологи у 37-річної Міддлтон пройшли без ускладнень, і всі в сім'ї щасливі.

"Вона відчуває себе чудово, всі раді такому щасливому поповненню", – йдеться в джерелі.

Зазначимо, що у дочки Піппи таке ж друге ім'я, як і у її тітки Кейт, уродженої Кетрін Елізабет Міддлтон. А повне ім'я самої Піппи - Філіппа.

Про вагітність сестри герцогині стало відомо в середині грудня 2020-го.

У Піппи Міддлтон і її 45-річного чоловіка-мільйонера (бізнесмена і колишнього гонщика) Джеймса Меттьюса, які одружилися у 2017 році, вже є дворічний син Артур.

Піппа Міддлтон і Джеймс Меттьюс (фото: instagram.com/lofficieluk)

Новонароджена дочка стала п'ятою онукою Керол і Майкл Міддлтон і двоюрідною сестрою дітей Кейт і Вільяма - Джорджа, Шарлотти та Луї.