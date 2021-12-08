TikTok-блогерка з України зіграла агента 007 у детективному відео

Співачка та TikTok-блогер мільйонник IKSTINA порадувала слухачів екранізацією синглу "МАННА", створену спільно із відомим хіп-хоп артистом і ведучим шоу "Мисливці за дивами" на каналі "Україна" ХАСом.

В ході спецоперації вона змінює костюми, зовнішній вигляд, але трюки з перевтіленням не допоможуть оминути зустрічі віч-на-віч.

"Не зважаючи на те, що кліп ми знімали в одному із готелів Києва, глядачі зможуть відчути весь антураж old Paris. З самого початку у нас було бажання зробити не просто кліп, а відтворити історію як у кіно. Ми були добре підготовлені, тому відзняли кліп швидше, ніж планували - процес зйомок тривав близько 10 годин. Результат усього дійства глядач може переглянути в нашій 3-х хвилинній детективній історії", - розповідає IKSTINA.

IKSTINA і ХАС зняли спільний кліп (фото: Muscreators)

Додамо, що співачці близькі іспанські мотиви, адже вона довгий час жила та навчалась в Іспанії.

Тому не дивно, що нова пісня виконана в стилі поп-латини.