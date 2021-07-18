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Тіна Кароль в мікротопі з нескромним декольте полонила ніжним образом: "така кішечка"

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Неділя 18 липня 2021 14:33
Тіна Кароль в мікротопі з нескромним декольте полонила ніжним образом: "така кішечка" Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль не залишає шанувальників без новин і регулярно балує їх свіжим контентом в соцмережі. Нещодавно вона оголосила про старті нового проекту для підтримки молодих виконавців, а тепер розбурхує уяву шанувальників ніжним літнім образом, який підкорив серця її фанів.

На особистій сторінці в instagram вона показала новий фотосет зі своєю участю.

Тіна вибрала для зйомки трикотажний зручний і одночасно спокусливий комплект від бренду Basemnt Basics - ніжно-салатовий топ на ґудзиках (кілька верхніх співачка розстебнула, що додало образу особливу пікантність) і стильні штани. Вона доповнила образ витонченими босоніжками кольору морської хвилі зі спільної колекції з українським брендом Kachorovska і строкатою шовковою хусточкою-банданою з власної колекції в колаборції з брендом D. OLYA.

Легкий макіяж з шиммерними блискучими тінями і пишна копиця пшеничних локонів довершили ніжний лук зірки.

Тіна Кароль в мікротопі з нескромним декольте полонила ніжним образом: &quot;така кішечка&quot;

Тіна Кароль в мікротопі з нескромним декольте полонила ніжним образом: &quot;така кішечка&quot;

Тіна Кароль в мікротопі з нескромним декольте полонила ніжним образом: &quot;така кішечка&quot;

Тіна показала ніжний і спокусливий новий образ (фото: instagram.com/tina_karol)

У підписі артистка побажала шанувальникам відмінного дня, а вони у відповідь обсипали її компліментами.

  • Яка красива
  • Кішечка така тут
  • Бомбезна
  • Прекрасна
  • Боже, ідеальна жінка
  • Чудова
  • Нереальна
  • Чарівність
  • Як яскраво, круто. Подобається!
  • Така сильно красива
  • Ось складається враження, що Ви, Тіна, бездоганна!

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль влаштувала спортиний фотосет у зручному міні і об'ємному топі.

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Тіна Кароль
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