Тина Кароль в микротопе с нескромным декольте пленила нежным образом: "такая кошечка"
Тина Кароль не оставляет поклонников без новостей и регулярно балует их свежим контентом в соцсети. Недавно она объявила о старте нового проекта для поддержки молодых исполнителей, а теперь будоражит воображение поклонников нежным летним образом, который покорил сердца ее фанов.
На личной страничке в instagram она показала новый фотосет со своим участием.
Тина выбрала для съемки трикотажный удобный и одновременно соблазнительный комплект от бренда Basemnt Basics – нежно-салатовый топ на пуговицах (несколько верхних певица расстегнула, что придало образу особую пикантность) и уютные брюки. Она дополнила образ изящными босоножками цвета морской волны из совместной коллекции с украинским брендом Kachorovska и стильным пестрым шелковым платочком-банданой из собственной коллекции в коллаборции с брендом D.OLYA.
Легкий макияж с шиммерными блестящими тенями и пышная копна пшеничных локонов довершили нежный лук звезды.
Тина показала нежный и соблазнительный новый образ (фото: instagram.com/tina_karol)
В подписи артистка пожелала поклонникам отличного дня, а они в ответ осыпали ее комплиентами.
- Какая красивая
- Кошечка такая здесь
- Бомбезная
- Прекрасная
- Боже, идеальная женщина
- Восхитительная
- Нереальная
- Прелесть
- Как ярко, круто. Нравится!
- Такая сильно красивая
- Вот складывается впечатление, что Вы, Тина, безупречная!
Напомним, что ранее Тина Кароль устроила спортиный фотосет в удобном мини и объемном топе.