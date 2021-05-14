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Тіна Кароль приголомшила екстремальним відпочинком з 12-річним сином (відео)

Автор: Марина Настевич

Популярна українська співачка Тіна Кароль разом зі своїм 12-річним сином Веніаміном вирушила на відпочинок, причому місце артистка вважала за краще не розкривати. Крім пляжу, мама з сином зважилися і на вельми екстремальну пригоду - вони спробували дайвінг.

Яскравими відео Кароль поділилася у своїх Instagram-сториз.

Відзначимо, що Тіна рідко бачиться з сином, так як хлопчик вчиться у Великобританії, так що зірка вирішила надолужити згаяне і насолодитися спільним часом в райському куточку.

На відео, які були також викладені у фан-пабліку Кароль, артистка відображена в гідрокостюмі на яхті - вона готується здійснися сміливий стрибок у воду з аквалангом за спиною. Також вона показала Веню, який старанно вчиться правильно дихати під водою.

Виконавиця зазначила, що присвячує свій стрибок премії YUNA 2021 - вона перемогла відразу в трьох номінаціях:" Краща пісня до фільму"," Кращий дует "з Юлією Саніною,"За внесок у розвиток музичної індустрії".

"Ми присвячуємо стрибки дайвінгу преміям YUNA. Ми готові до подвигу подяки", - підписала відео Тіна.

Крім того, Кароль показала милий ранок з сином, який забавно позіхає, а також, як Веня непогано говорить по-французьки.

Після чого і зовсім викликала пожежу серед фанатів, виклавши гарячі селфі в розстебнутій білій блузці. Ракурс фото відкрив відмінний огляд на пишний бюст співачки. Вона також не стала наносити макіяж і захопила шанувальників натуральною красою.

Тіна Кароль блиснула пишним бюстом на жарких фото з відпочинку (фото: instagram.com/_fantina)

Своє захоплення вони поспішили висловити в коментарях.

  • Ось це ракурс, Я розумію
  • Кращий ракурс однак
  • Краще ракурсу вже не буде, погодьтеся що вона найкраща!
  • Ми сумували за такою Тіною Григорівною
  • Не перестаю насолоджуватися фото - і відеозвітом з відпочинку Тіни і Вені
  • Дивимося вище, дівчатка! Найкрасивіша
  • Погляд прям в душу
  • Красуня
  • Відпочинок на повні груди
  • Богиня

Раніше ми писали, що продюсер "Голосу країни" зробив заяву про "постановочний роман" Кароль і Балана.

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