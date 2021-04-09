Тіна Кароль перевтілилася в чоловіка і поцілувала сама себе: провокаційне відео

Тіна зважилася на сміливий експеримент: у новій відеороботі навряд чи можна впізнати поп-діву в образі грабіжника біткоінів. Вона була одягнена в сірий спортивний костюм оверсайз і помаранчеву балаклаву на голові.

"Дівчата завжди вибирають хороших хлопців, а люблять поганих", - каже співачка.

Режисером ролика став Інді Хейт, який зняв також гучний кліп Кароль "Скандал".

"Я подумав, чому б Тіні не постати в образі хлопця? Стати одним із грабіжників, які здійснюють крадіжку кріптовалюти. Я хотів показати, як людина, що володіє сильною харизмою і талантом, навіть із закритим обличчям, може тримати увагу глядачів протягом усього кліпу", - поділився Інді.

Особливою родзинкою відео стало те, що Кароль з'явилася в ньому відразу в двох іпостасях - хлопця-грабіжника і спокусливої трініті-герл з кліпу "Скандал". В кінці кліпу вона пристрасно поцілувала хлопця - а по суті, саму себе.

Тіна Кароль з'явилася в образі чоловіка в кліпі "Хороший хлопець" (фото: прес-служба співачки)

Хореограф-постановник перформансу Марина Кущева розповіла, що незважаючи на складність манери танцю хіп-хоп, в кліпі Тіна виконала всі елементи постановки без дублера.

Одночасно співачка випустила AR версію нового відео - тривимірне виконання треку в доповненій реальності.