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Тіна Кароль прогулялася по Лондону з 12-річним сином: вже вище мами

Автор: Марина Настевич

Українська поп-діва Тіна Кароль прилетіла до Великобританії в гості до сина Веніаміна. 12-річний спадкоємець співачки вже кілька років живе і вчиться за кордоном, а з мамою бачиться тільки на канікулах.

У своїх Instagram-історіях артистка поділилася рідкісними фото з сином, зробленими на прогулянці по Лондону.

На знімках Тіна відображена в повсякденному образі і без макіяжу. Вона зробила миле селфі з Венею в машині.

Також Кароль показала фото з сином на тлі Тауерського моста, при цьому вона зворушливо обіймає його за плечі.

Тіна Кароль вразила новими кадрами з підрослим сином (фото: instagram.com/tina_karol)

"Дівчатка, тільки з мого дозволу", - жартівливо підписала знімок співачка, натякаючи на те, що скоро у Веніаміна явно з'являться шанувальниці.

Відзначимо, що в листопаді цього року йому виповниться 13 років.

Фото були опубліковані на фан-сторінці Кароль в Instagram, і шанувальники залишилися вражені, як сильно виріс хлопчик.

  • Які хороші
  • Тіна, чекай невістку
  • Веня вже вище Тіни
  • Просто син...просто рідний...просто тепло
  • Яке щастя, коли поруч дитина
  • Лапочки
  • Веня - любов і сім'я!
  • Богатир вже Огир
  • Такі хороші
  • Ось джигіт!

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла про відносини з 12-річним сином Веніаміном і свої методи виховання.

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Тіна Кароль