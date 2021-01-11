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Викликайте пожежників: відверта Астаф'єва оголила груди і подражниза зізнанням

Новость на русском → Понеділок 11 січня 2021 12:38
Викликайте пожежників: відверта Астаф'єва оголила груди і подражниза зізнанням Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астаф'єва давно заслужила звання українського секс-символу. Дівчина перетворює свої відверті еротичні фотосети в особливий вид мистецтва, залучаючи увагу естетів і цінителів жанру ню-фотографії. Крім того, вона володіє живим гострим розумом і життєвою мудрістю, якою із задоволенням ділиться з шанувальниками. Цього разу артистка потішила фанів чорно-білим пікантним фотосетом.

На власній Instagram-сторінці вона розмістила результати нової відвертої фотосесії. Даша позує в одному халаті без білизни, вона відчинила одяг так, що шанувальники легко змогли розглянути інтимні деталі її оголених грудей.

У підпису до кадрів Даша вирішила поговорити відверто про себе. Вона заявила, що дуже ревнива, причому стосується це не тільки людей, але літератури, музики і предмети мистецтва. Так, вона вирішила порадити шанувальників книгу, яка вразила артистку в саме серце.

"Відриваю від себе... а раптом у вашому житті це такий же життєво-важливий шматочок, який повернеться неждано - негадано. Часом ми не помічаємо магію, тому що не чекаємо, і складно вірити в неї, якщо не чекаєш! Чекайте. Я не чарівник, але готова іноді ділитися, як і обіцяла!" - запевнила знаменитість.

Шанувальники Даші активно почали ділитися назвами своїх книг-фаворитів і літературними знахідками, а також не упустили шанс приголубити її компліментами.

  • Викликайте пожежних
  • Це законно взагалі?!
  • Розкішна Дар'я
  • А Ви приголомшлива, Даша
  • Ох..яка ти чарівна
  • Даша, якщо для кого-то в світі не вистачає краси - достатньо подивитися на Ваші фото!
  • Отрута, ви просто нереальна
  • Дуже Красива
  • Яка ж Ви сексуальна

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва зробила особисте зізнання і розповіла про свій перший досвід.

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