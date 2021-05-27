Тіна Кароль виступить на масштабному фестивалі з гітаристо Бібера і влаштує ciber show

Будучи хедлайнером, Тіна заспіває на Atlas Weekend два дні поспіль - 5 і 6 липня. Приємним бонусом є те, що ці дні безкоштовні для гостей фестивалю, тому зустрітися із зіркою може кожен відвідувач.

Тіна виконає пісні зі свого нового альбому "Красиво", який встиг стати рекордсменом в чартах на стрімінгових майданчиках. Також не обійдеться і без улюблених композицій в новій обробці.

Спеціально для фестивалю співачка готує видовищне ciber show. Зірка приготувала вражаюче видовище з живими музикантами, яскравими постановками, водним шоу і магнетичним вокалом.

Тіна Кароль готує для шанувальників видовищне шоу на Atlas Weekend (фото: прес-служба)

На цьому сюрпризи від української поп-діви не закінчаться. На одній сцені з Тіною з'явитися барабанщик Джастіна Бібера - Devon Taylor, який прилетить спеціально на фестиваль, щоб зіграти в концерті артистки.