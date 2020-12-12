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З тобою я найщасливіша: Лілія Ребрик зворушливо привітала чоловіка-іменинника

Автор: Ольвія Агаркова

Лілія Ребрик і її чоловік, хореограф Андрій Дикий, є прикладом міцного союзу двох люблячих сердець, ідеальної сімейної пари, яка живе в любові, мирі і злагоді і виховує двох чудових дівчаток – Діану та Поліну. Ненудне життя "дикої сімейки" ведуча реулярно транслює в Instagram – для цього їй не потрібен особливий привід, але в цей раз він дійсно був вагомий.

В день народження коханого чоловіка, 12 грудня, Лілія опублікувала щасливе фото з ним. У кадрі крупним планом – теледіва і її коханий чоловік-хореограф. Закохані позують у вбраннях однієї колірної гами та й саме фото виконано в затишних бежевих тонах. Вони безтурботно сміються, а Лілія притягнула чоловіка до себе, запустивши пальці в його волосся і міцніше притиснувшись до Андрія. Він посміхається, заплющивши очі.

"Мій...З Днем народження, Андрій Дикий. Спасибі за те, що ти є в моєму житті.Ти в мене найкращий, а я поруч з тобою найщасливіша ... Все інше скажу особисто", - зворушливо підписала ведуча повне ніжності фото з коханим.

Лілія з чоловіком Андрієм показала справжню романтику (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники приєдналися до привітань Лілії і в черговий раз із захопленням відгукувалися про міцну і щасливу пару ведучої і її чоловіка.

У InstaStories Лілія опублікувала ще один важливий кадр з цього фотосету. На ньому Андрій відображений в компанії улюблених дочок – Діани і маленької Поліни. Крім того, Лілія показала новорічний фотосет за участю чоловіка і своїх дівчаток. Вся "дика сімейка" дружно продемонструвала святковий family look в червоних тонах з традиційними різдвяними візерункоами на затишних светрах.

Лілія з чоловіком і доньками влаштувала новорічний фотосет (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик показала домашні запальні танці, здивувавши своєю розтяжкою.

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Новини України Лілія Ребрик