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Вона точно їх мати? Кендіс Свейнпол вразила стункою фігурою на фото з двома синочками

Новость на русском → Понеділок 19 жовтня 2020 16:03
Вона точно їх мати? Кендіс Свейнпол вразила стункою фігурою на фото з двома синочками Кендіс Свейнпол (www.instagram.com/angelcandices/)
Автор: Lite

Супермодель відпочила з двома синочками

Кендіс Свейнпол точно з іншої планети, інакше як пояснити те, як супермодель виглядає, маючи двох синів? На цей раз молода матуся захопила своїх фоловерів в Instagram, показавши знімки з сімейного відпочинку на пляжі.

Сонце і морська вода, ось що потрібно в часи коронавіруса, щоб відчувати себе чудово! Анака і Аріель весело проводять час з мамою. На фото хлопці гріються під ніжними сонячними променями і позують мамі-моделі. Хто знає, може, хтось із них піде по її стопах – і гайда в шоу-бізнес?

Вона точно їх мати? Кендіс Свейнпол вразила стункою фігурою на фото з двома синочкамиВона точно їх мати? Кендіс Свейнпол вразила стункою фігурою на фото з двома синочкамиВона точно їх мати? Кендіс Свейнпол вразила стункою фігурою на фото з двома синочками

Вона точно їх мати? Кендіс Свейнпол вразила стункою фігурою на фото з двома синочкамиШанувальник Кендіс обожнюють її діточок і завжди підтримують їх лайками та коментарями. Але найбільше їх захоплює те, як моделі вдається виглядати, адже виховувати двох шибеників – не жарт! Це забирає багато часу та енергії. Але, схоже, Свейнпол встигає і дітьми займатися, і доглядати за собою: добре висипатись, правильно харчуватись та відвідувати салони краси. На знімках, якими ділиться модель, вона демонструє чудову фігуру: осина талія, довгі стрункі ноги, ні натяку на зайві сантиметри.

"Кендіс, ти просто королева!", "Ти така гарна, це неймовірно!", "Прекрасна, як завжди", "Ти ідеальна", "Ти справжній ангел", – не стримували своїх захоплень фолловери супермоделі.

Нагадаємо, що нещодавно ще одна супермодель Роузі Хантінгтон-Уайтлі поділилася особистими знімками: зірка показала рідкісні фото сина від Джейсона Стетхема.

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