"Тільки він може торкатися": Кароль збентежила мережу ніжністю із загадковим чоловіком
Тіна Кароль нещодавно випустила новий кліп на пісню Скандал, де постала перед шанувальниками у зовсім новому образі та іміджі. Відео впевнено утримує лідерство на YouTube вже другий тиждень, а тим часом артистка вирішила поділитися не менш гарячими ауттейками.
У своєму Instagram-акаунті вона представила атмосферний фрагмент mood video на хіт Скандал, де до неї ніжно торкається чоловіча рука.
Особливу увагу привертає і незвичайний образ артистки – на її обличчі можна побачити оригінальний аксесуар з каменів і намистин. Неординарна маска для обличчя – творіння бренду Lory Sun. До речі авангардні прикраси від марки можна побачити на американській зіркці хіп-хопу Cardi B, співачці Бібі Рекса, актрисі Ангеліці Росс і навіть самій Леді Газі!
Для ефектного образу Кароль нафарбувала губи синьою помадою – ще один яскравий акцент епатажного образу української поп-діви.
Шанувальників зацікавила присутність чоловіка в кадрі. Вони кинулися гадати, хто це і припустили, що навіть сам Дан Балан, з яким артистці приписують роман. Інші ж заперечили.
- Хай живуть розслідування, чия це рука?
- Чия рука?
- Скажіть мені, що це рука Дана
- Це рука Данчика, тільки він може торкатися до Тіни
- Це не рука Дана! Ви, значить, не бачили руки Дана наживо, якщо не можете визначити
- Вау! Дуже оригінально
- Хай почнеться розгадка руки
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль поділилася бэкстейджем з репетиції хореографії для нового кліпу і показати, як ледь не травмувалася під час виконання трюку.