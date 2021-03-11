Томна Тіна Кароль в білизні звела з розуму розкішним декольте: все спекотніше
Тіна Кароль регулярно радує і інтригує шанувальників появою в соцмережах. Співачка ділиться новими фото і відео, а також демонструє свої колаборації з різними українськими брендами, запускаючи всі власні іменні лінії. А її гарячі знімки в спокусливих образах мережева публіка завжди зустрічає на ура.
Нове фото в Instagram не стало винятком і дуже порадувало фанів Тіни своєю відвертістю.
Тіна вбралася в білизну від українського бренду Мade in zhmileva. Вона красиво уклала волосся, млосно прикрила очі і позує в напівтемряві. Артистка розташувалася так, що шанувальники змогли легко оцінити її розкішне декольте.
"А роза любити його хотіла, але суть загрози - поламати шипи об тіло", – залишила загадковий підпис до спекотного кадру співачка.
Тіна показала жаркий кадр у білизні (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники Тіни припустили, що це – рядок з її нової пісні і дуже зацікавились, а також оцінили гарячий кадр зі своєю улюбленицею.
- Стає все гарячіше і гарячіше!
- Неймовірна
- Відчуваю рядки з нової пісеньки, яка чекає нас а ми ще сильніше
- Тіна Григорівна, ви занадто ідеальні
- Як завжди шикарна. Щось пов'язане з новою піснею?
- Яка гарна
- Приголомшлива
- Діва
- Нереальна
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в панчохах і білизні розохотила мережу спокусливим відео.