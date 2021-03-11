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Томна Тіна Кароль в білизні звела з розуму розкішним декольте: все спекотніше

Новость на русском → Четвер 11 березня 2021 10:27
Томна Тіна Кароль в білизні звела з розуму розкішним декольте: все спекотніше Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Lite

Тіна Кароль регулярно радує і інтригує шанувальників появою в соцмережах. Співачка ділиться новими фото і відео, а також демонструє свої колаборації з різними українськими брендами, запускаючи всі власні іменні лінії. А її гарячі знімки в спокусливих образах мережева публіка завжди зустрічає на ура.

Нове фото в Instagram не стало винятком і дуже порадувало фанів Тіни своєю відвертістю.

Тіна вбралася в білизну від українського бренду Мade in zhmileva. Вона красиво уклала волосся, млосно прикрила очі і позує в напівтемряві. Артистка розташувалася так, що шанувальники змогли легко оцінити її розкішне декольте.

"А роза любити його хотіла, але суть загрози - поламати шипи об тіло", – залишила загадковий підпис до спекотного кадру співачка.

Томна Тіна Кароль в білизні звела з розуму розкішним декольте: все спекотніше

Тіна показала жаркий кадр у білизні (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни припустили, що це – рядок з її нової пісні і дуже зацікавились, а також оцінили гарячий кадр зі своєю улюбленицею.

  • Стає все гарячіше і гарячіше!
  • Неймовірна
  • Відчуваю рядки з нової пісеньки, яка чекає нас а ми ще сильніше
  • Тіна Григорівна, ви занадто ідеальні
  • Як завжди шикарна. Щось пов'язане з новою піснею?
  • Яка гарна
  • Приголомшлива
  • Діва
  • Нереальна

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в панчохах і білизні розохотила мережу спокусливим відео.

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